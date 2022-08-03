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СКА обыграл минское «Динамо» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open 2022

СКА обыграл минское «Динамо» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open 2022
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В Сочи на стадионе «Шайба» состоялся второй матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open 2022. Встречались СКА и минское «Динамо».

Матч завершился победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 4:1. В начале второго периода Степан Звягин открыл счёт и вывел минчан вперёд. Но уже через две минуты Захар Бардаков восстановил равновесие в счёте. А ещё до перерыва Михаил Воробьёв вывел свою команду вперёд.

В начале третьего периода Воробьёв увеличил преимущество СКА. А в самой концовке встречи Артём Фёдоров поставил точку.

В турнире этом году принимают участие шесть команд: ХК «Сочи», «Авангард» (Омская область), СКА (Санкт-Петербург), сборная России U25, «Динамо» (Минск) и «Адмирал» (Владивосток).

Команды сыграют в один круг каждый с каждым, победитель турнира станет известен 9 августа.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
03 августа 2022, среда. 15:45 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Звягин (Горбунов, Шинкевич) – 25:37 (5x5)   1:1 Бардаков (Никишин, Хайруллин) – 27:22 (5x5)   2:1 Воробьёв (Хайруллин) – 37:18 (5x4)   3:1 Воробьёв (Фёдоров, Фальковский) – 41:08 (5x5)   4:1 Фёдоров (Воробьёв, Моисеев) – 57:39 (5x5)
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