СКА обыграл минское «Динамо» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open 2022

В Сочи на стадионе «Шайба» состоялся второй матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open 2022. Встречались СКА и минское «Динамо».



Матч завершился победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 4:1. В начале второго периода Степан Звягин открыл счёт и вывел минчан вперёд. Но уже через две минуты Захар Бардаков восстановил равновесие в счёте. А ещё до перерыва Михаил Воробьёв вывел свою команду вперёд.



В начале третьего периода Воробьёв увеличил преимущество СКА. А в самой концовке встречи Артём Фёдоров поставил точку.

В турнире этом году принимают участие шесть команд: ХК «Сочи», «Авангард» (Омская область), СКА (Санкт-Петербург), сборная России U25, «Динамо» (Минск) и «Адмирал» (Владивосток).



Команды сыграют в один круг каждый с каждым, победитель турнира станет известен 9 августа.