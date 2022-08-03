Минское «Динамо» анонсировало переход Барберио

Пресс-служба минского «Динамо» анонсировала переход в команду защитника Марка Барберио. В видеоролике показано, как след от конфет «Барбарисок» ведёт в один из кабинетов. А там лежит контракт с именем хоккеиста.



32-летний канадец минувший сезон провёл в швейцарской «Лозанне». Ранее клуб объявил о его уходе из команды.



Барберио имеет большой опыт выступления в НХЛ. Он был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом раунде драфта НХЛ в 2008 году под общим 152-м номером. В дальнейшем он выступал за «Тампу» и «Монреаль Канадиенс».



В декабре 2021 года Барберио перешёл в «Ак Барс». Таким образом, у него уже есть опыт выступления в КХЛ. За «Ак Барс» он провёл шесть матчей. В них защитник забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.