Минское «Динамо» анонсировало переход Барберио
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Пресс-служба минского «Динамо» анонсировала переход в команду защитника Марка Барберио. В видеоролике показано, как след от конфет «Барбарисок» ведёт в один из кабинетов. А там лежит контракт с именем хоккеиста.
32-летний канадец минувший сезон провёл в швейцарской «Лозанне». Ранее клуб объявил о его уходе из команды.
Барберио имеет большой опыт выступления в НХЛ. Он был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом раунде драфта НХЛ в 2008 году под общим 152-м номером. В дальнейшем он выступал за «Тампу» и «Монреаль Канадиенс».
В декабре 2021 года Барберио перешёл в «Ак Барс». Таким образом, у него уже есть опыт выступления в КХЛ. За «Ак Барс» он провёл шесть матчей. В них защитник забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.
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