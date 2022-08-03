Роман Ротенберг прокомментировал обмен СКА и «Спартака» с участием Александра Никишина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал обмен питерцев и «Спартака» с участием Александра Никишина.



«Первый раз увидел Никишина в «Крыльях Советов», ему было 17 лет. Можно сказать, что уже с того момента мы ведём переговоры. Очень рады, что удалось найти решение.



Хоккей – игра ошибок. Не бывает игры без ошибок. Будем минимизировать их, но мы вместе выигрываем и проигрываем. Есть над чем работать. Войдя в нашу команду несколько дней назад, изучив нашу систему игры, Александр, как и вся команда, проявил себя очень достойно.



Что касается обмена на девятерых игроков, то мы долгие годы работаем и развиваем систему. Любой переход даёт возможность развиваться игрокам. Мы смотрим по ситуации. С каждым игроком, который перешёл в «Спартак», мы обсуждали ситуацию, провели беседу. На сегодняшний день это лучший вариант для развития игроков и Александра. У нас собраны игроки, которые могут добиться больших успехов в СКА и сборной России. Желаем удачи игрокам, перешедшим в «Спартак». Мы продолжаем на них рассчитывать и не исключаем, что кто-то вернётся обратно. Например, Роман Рукавишников уходил в «Ак Барс», а сейчас вернулся в СКА», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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