«Барыс» объявил о заключении контракта с канадским защитником Биграсом
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Пресс-служба «Барыса» объявила о заключении контракта с канадским защитником Кристофером Биграсом. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон.
Всю карьеру Биграс провёл в Северной Америке. В 2013 году его задрафтовал «Колорадо Эвеланш», за команду он сыграл 46 матчей. Затем Биграс выступал в АХЛ. Там в его активе 279 встреч, в которых он набрал 120 (26+94) очков.
Минувший сезон Биграс завершал в «Чикаго Вулвз». В 12 матчах он набрал три (2+1) очка и помог команде выиграть Кубок Колдера. В ближайшее время 27-летний защитник присоединится к «Барысу». Ему предстоит оформить все необходимые документы.
В минувшем сезоне Кубок Гагарина выиграл московский ЦСКА. В финальной серии столичные хоккеисты обыграли «Металлург».
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