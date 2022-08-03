«Барыс» объявил о заключении контракта с канадским защитником Биграсом

Пресс-служба «Барыса» объявила о заключении контракта с канадским защитником Кристофером Биграсом. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон.



Всю карьеру Биграс провёл в Северной Америке. В 2013 году его задрафтовал «Колорадо Эвеланш», за команду он сыграл 46 матчей. Затем Биграс выступал в АХЛ. Там в его активе 279 встреч, в которых он набрал 120 (26+94) очков.



Минувший сезон Биграс завершал в «Чикаго Вулвз». В 12 матчах он набрал три (2+1) очка и помог команде выиграть Кубок Колдера. В ближайшее время 27-летний защитник присоединится к «Барысу». Ему предстоит оформить все необходимые документы.

В минувшем сезоне Кубок Гагарина выиграл московский ЦСКА. В финальной серии столичные хоккеисты обыграли «Металлург».