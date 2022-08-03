Никишин: подкалывал в СКА только Хуснутдинов, дедовщину устраивает какую-то

Защитник СКА Александр Никишин прокомментировал переход в команду и рассказал о подколах в коллективе.
«Сколько секунд думал над переходом? Вы думаете, это от меня зависело? Сказали – сделал. Обмен же между клубами. Я пришёл собирать вещи и приехал в Сочи.
У меня была задача совсем другая в «Спартаке» — тренироваться и готовиться к сезону. Конечно, был удивлён. Но люди старше меня, которые уже проходили обмены, сказали – прими это, и всё. День я чуть не в себе был – неожиданно, удивление. На следующий день хорошо уже себя чувствовал, голова уже на другую сторону перешла.
Физически что в той команде ребята работали, что здесь – примерно на одном уровне. Я тренировался три дня и примерно понял, что от меня требуют. В первый день в Новогорске сразу всё объяснили, дали понять, что требуется от команды.
Подкалывал ли кто-то в команде? Только Марат Хуснутдинов. Дедовщину устраивает какую-то», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 августа 2022
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