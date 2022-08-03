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«Адмирал» обыграл «Сочи» на предсезонном турнире

«Адмирал» обыграл «Сочи» на предсезонном турнире
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На предсезонном турнире в Сочи состоялся очередной матч. «Сочи» принимал «Адмирал». Матч завершился победой команды из Владивостока со счётом 4:2.

На девятой минуте Святослав Гребенщиков открыл счёт. На 15-й минуте Никита Точицкий сравнял счёт. В начале второго периода Рудольф Червены забросил вторую шайбу «Адмирала». А затем отличился Михал Криштоф.

На 48-й минуте Василий Глотов сократил отставание до минимума. Но за шесть минут до сирены Криштоф оформил дубль и установил окончательный счёт.

В турнире этом году принимают участие шесть команд: ХК «Сочи», «Авангард» (Омская область), СКА (Санкт-Петербург), сборная России U25, «Динамо» (Минск) и «Адмирал» (Владивосток).

Команды сыграют в один круг каждый с каждым, победитель турнира станет известен 9 августа.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
03 августа 2022, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
0:1 Гребенщиков (Лисовец) – 09:41 (5x5)   1:1 Точицкий (Николаев, Завгородний) – 14:52 (4x3)   1:2 Червены (Уильямс, Елисеев) – 20:28 (5x5)   1:3 Криштоф (Червены) – 41:01 (5x5)   2:3 Глотов (Феоктистов, Галенюк) – 48:35 (5x5)   2:4 Криштоф (Шулак, Елисеев) – 53:35 (5x4)
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