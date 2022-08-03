«Адмирал» обыграл «Сочи» на предсезонном турнире

На предсезонном турнире в Сочи состоялся очередной матч. «Сочи» принимал «Адмирал». Матч завершился победой команды из Владивостока со счётом 4:2.
На девятой минуте Святослав Гребенщиков открыл счёт. На 15-й минуте Никита Точицкий сравнял счёт. В начале второго периода Рудольф Червены забросил вторую шайбу «Адмирала». А затем отличился Михал Криштоф.
На 48-й минуте Василий Глотов сократил отставание до минимума. Но за шесть минут до сирены Криштоф оформил дубль и установил окончательный счёт.
В турнире этом году принимают участие шесть команд: ХК «Сочи», «Авангард» (Омская область), СКА (Санкт-Петербург), сборная России U25, «Динамо» (Минск) и «Адмирал» (Владивосток).
Команды сыграют в один круг каждый с каждым, победитель турнира станет известен 9 августа.
- 3 августа 2022
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