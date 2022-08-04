Самые яркие моменты первого игрового дня Sochi Hockey Open 2022

Вчера, 3 августа, в Сочи завершился первый игровой день предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open, в рамках которого прошли три встречи. ХК «Сочи» на своём YouTube-канале опубликовал лучшие моменты дня.
Напомним, в первом матче сборная России U25 обыграла омский «Авангард» со счётом 4:3.
Во второй встрече петербургский СКА выиграл у минского «Динамо» – 4:1.
В заключительном матче игрового дня хозяева турнира «Сочи» уступили «Адмиралу» со счётом 2:4.
Отметим, что сегодня в рамках турнира пройдут также три встречи. Соревнование пройдёт по круговой системе и завершится 9 августа.
По итогам прошлого сезона победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в финале турнира магнитогорский «Металлург». Хозяева турнира «Сочи» прошлую регулярку завершили на 11-м месте в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.
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