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Журналист The Hockey Writers поставил Мичкова на второе место в топ-15 драфта НХЛ – 2023

Журналист The Hockey Writers поставил Мичкова на второе место в топ-15 драфта НХЛ – 2023
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Колумнист портала The Hockey Writers Питер Бараккини представил свой рейтинг из 15 лучших проспектов для драфта НХЛ – 2023. В этот список вошёл российский форвард Матвей Мичков, расположившийся на втором месте.

1. Коннор Бедард — («Реджайна Пэтс», WHL);
2. Матвей Мичков — (СКА);
3. Адам Фантилли — («Чикаго Стил», USHL);
4. Далибор Дворски — (АИК J20, J20 Nationell);
5. Брейден Ягер — («Мус-Джо Уорриорз», WHL);
6. Калум Ричи — («Ошава Дженералз», OHL);
7. Лео Карлссон — («Эребру», SHL);
8. Каспер Халттунен — («Йокерит U20», U20 SM-Sarja);
9. Мэттью Вуд — («Виктория Гриззлис», BCHL);
10. Кэмерон Аллен — («Гелф Шторм», OHL);
11. Квентин Масти — («Садбери Вулвз», OHL);
12. Колби Барлоу — («Оуэн-Саунд Аттак», OHL);
13. Чарли Страмел — (USNTDP, USHL);
14. Зак Бенсон — («Виннипег Айс», WHL);
15. Эдуард Шале — («Комета U20», Молодёжная экстралига).

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