Голкипер Волков рассказал, как в Финляндии его заставили заклеить российский флаг на шлеме

Голкипер московского «Динамо» Константин Волков рассказал об отношении к себе в Финляндии после 24 февраля.



«У меня была возможность читать прессу и там и тут. Плюс я знал, что пишут не только в Финляндии и России — ещё дальше, так как в Англии у моей жены мама живёт. Всё очень сильно подогревалось прессой. Первую неделю я жил с телефоном. Заканчивается игра, ты берёшь в руки телефон и тебе надо перечитать всё. Это очень сильно отвлекало. В какой-то момент мне это надоело. Я решил, что никак не могу повлиять на ситуацию ни в какую сторону и продолжил заниматься своим делом.



Вернёмся чуть-чуть назад. 23 февраля. Ничего не началось. Хоккейный клуб СКА в День защитника Отечества всегда устраивает праздник для детей и семей. В запрещённой Сети, как правильно сейчас говорить, появляются фотографии, где дети с оружием, с бронетехникой и так далее. Открываю аккаунт финских болельщиков своего клуба и там эти фотки. Я никогда не переводил, что они писали, но это был тот момент, когда я перевёл. Там было из серии: «Самый тупой клуб на свете». После этого прихожу в раздевалку и спрашиваю у партнёра по команде: «Из-за чего такая реакция?» Он сделал акцент, что дети с оружием — так нельзя. Мне пришлось объяснять, что в России есть такой праздник и его отмечают чуть ли не как 8 Марта. Это был первый звонок, потому что люди не разобрались, что это такое.



Второе из неприятного — это то, что пришлось флаг заклеивать. Я сидел в раздевалке, ко мне подошли и сообщили, что лига сверху сказала убрать флаг, чтобы избежать провокаций и агрессии. А у меня на шлеме было их два — финский и русский. Почему я должен заклеивать свой флаг, а ваш оставлять? Давайте тогда заклею оба. Я же рисовал их для дружбы, а не для вражды. Что касается лично негатива ко мне, то либо я не понял, либо этого не было. На улице меня никто не ловил.



Не писали ли в директ? Ни одного сообщения. Единственная неприятная история была связана с местными СМИ. Прислали мне вопросы. Ни одного про хоккей и восемь — про Украину. Шёл в отказ как мог, но мне сказали, что лучше ответить. Мне помогал отчим моей жены, он сам англичанин. Написали ответы ни туда ни сюда, откровенно размытые. Но финская газета не стала публиковать, сославшись на то, что тираж ушёл в печать. Наверное, хотели, чтобы я вышел и устроил пожар или сказал, как Никита Задоров, после чего на него в России набросились», – цитирует Волкова Sports.ru.