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Расписание матчей второго игрового дня на Sochi Hockey Open 2022

Расписание матчей второго игрового дня на Sochi Hockey Open 2022
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Сегодня, 4 августа, в Сочи пройдёт второй игровой день предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open. В этот день пройдут три матча.

В 12:00 на лёд выйдут сборная России U25 и минское «Динамо».

В 15:45 начнётся матч с участием петербургского СКА и приморского «Адмирала».

В 19:30 хозяева турнира «Сочи» примут омский «Авангард».

Ранее, в первый игровой день, состоялись также три встречи. Сборная России до 25 лет обыграла омский «Авангард» (4:3), СКА выиграл у минского «Динамо» (4:1), а «Адмирал» переиграл «Сочи» (4:2).

Расписание турнира Sochi Hockey Open

Напомним, турнир состоится с 3 по 9 августа и пройдёт по круговой системе.

По итогам прошлого сезона победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в финале турнира магнитогорский «Металлург». Хозяева турнира «Сочи» прошлую регулярку завершили на 11-м месте в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.

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