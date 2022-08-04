Расписание матчей второго игрового дня на Sochi Hockey Open 2022

Сегодня, 4 августа, в Сочи пройдёт второй игровой день предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open. В этот день пройдут три матча.



В 12:00 на лёд выйдут сборная России U25 и минское «Динамо».



В 15:45 начнётся матч с участием петербургского СКА и приморского «Адмирала».



В 19:30 хозяева турнира «Сочи» примут омский «Авангард».



Ранее, в первый игровой день, состоялись также три встречи. Сборная России до 25 лет обыграла омский «Авангард» (4:3), СКА выиграл у минского «Динамо» (4:1), а «Адмирал» переиграл «Сочи» (4:2).

Напомним, турнир состоится с 3 по 9 августа и пройдёт по круговой системе.



По итогам прошлого сезона победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в финале турнира магнитогорский «Металлург». Хозяева турнира «Сочи» прошлую регулярку завершили на 11-м месте в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.