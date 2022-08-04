Третьяк — о капитанстве Мичкова: это аванс для молодого игрока

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на назначение форварда Матвея Мичкова капитаном сборной России U25.
«Дай бог, капитана так просто не дают, значит, он пользуется уважением в команде. Это аванс для молодого игрока, для него это очень почётно.
Очень хорошо, что команда играет на турнире в Сочи: молодых звёздочек много, и чтобы они открылись, им нужен опыт. В КХЛ они получают по пять минут за матч, а опыт, который они получают здесь, очень важен.
Я надеюсь, что ребята почувствуют, на каком уровне они поиграют. Надо, чтобы эта команда сохранялась как можно дольше, и неважно, будем ли дальше играть на международных соревнованиях или нет, но я надеюсь, что будем. Перспектива большая, так как чем больше сборных, которых мы можем прогнать через сито таких матчей, тем лучше», – цитирует Третьяка ТАСС.
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