Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушко — о «Зимней классике» в НХЛ: играешь на открытом воздухе среди гор на берегу реки

Сушко — о «Зимней классике» в НХЛ: играешь на открытом воздухе среди гор на берегу реки
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Максим Сушко вспомнил, как сыграл в НХЛ за «Филадельфию Флайерз».

«Тогда фанатов не было, сложно понять атмосферу. Но в любом случае, когда ты сидишь в раздевалке с Жиру, с Ворачеком, со старшими пацанами, то чувствуешь лёгкий мандраж. Не скажу, что сильно волновался, был спокоен. Первую игру я особо не испортил. Заслужил шанс сыграть ещё на Winter Classic. Это незабываемые впечатления, когда играешь на открытом воздухе среди гор на берегу реки. Сыграл 15 минут, что немало.

Холодно ли было? Нет, это было во Флориде, но чуть повыше. Мы играли вторыми, после «Колорадо» и «Вегаса». Был день, и после второго периода матч перенесли на вечер, потому что очень тепло стало. Лёд плавился», – цитирует Сушко «Советский спорт».

Новость по теме
Сушко: ни в коем случае не закрываю для себя Америку, но сейчас все мысли о «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022