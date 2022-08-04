«Торпедо» громит «Трактор» после первого периода со счётом 5:1
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В эти минуты в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» проходит контрольный матч, в котором местное «Торпедо» принимает челябинский «Трактор». После первого периода хозяева выигрывают с крупным счётом – 5:1.
На 3-й минуте Денис Венгрыжановский открыл счёт в матче, на 6-й Сергей Гончарук увеличил отставание в счёте, а на 9-й Теэму Пулккинен отыграл одну шайбу «Трактора».
На 10-й минуте Николай Коваленко забросил третью шайбу «Торпедо», на 16-й преимущество увеличил Алексей Кручинин, а на 17-й гол забил Илья Кудряшов.
Напомним, обе команды проводят первый контрольный матч в рамках предсезонной подготовки.
По итогам прошлого сезона нижегородцы не вышли в плей-офф, челябинцы дошли до финала Восточной конференции.
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