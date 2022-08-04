Минское «Динамо» обыграло сборную России U25 на турнире в Сочи

Только что в Сочи на арене «Шайба» завершился матч предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open, в котором сборная России U25 встречалась с минским «Динамо». Встреча завершилась победой минчан со счётом 5:3 (2:3, 2:0, 1:0).
Уже на третьей минуте Игорь Мартынов вывел динамовцев вперёд после передач Райана Спунера и Дмитрия Коробова, однако затем минчане пропустили дважды за минуту. На седьмой минуте отличился сначала Никита Новиков после ассистов Прохора Полтапова и Виктора Неучева, затем забил Алексей Ожгихин, ему ассистировали Кирилл Танков и Максим Грошев.
На 14-й минуте Данила Юров увеличил преимущество россиян в счёте, отличившись с передач Неучева и Матвея Кабушева, а на 19-й Роман Горбунов после передач Владимира Алистрова и Дмитрия Коробова забил второй гол «Динамо».
На 27-й минуте Павел Варфоломеев сравнял счёт. Ему ассистировали Райан Спунер и Джон Гилмор, на 38-й Алистров забил с передач Сергея Кузнецова и Спунера, а на 44-й Варфоломеев оформил дубль.
Напомним, этот матч – второй для команд на турнире. Ранее сборная России выиграла у омского «Авангарда», минчане уступили петербургскому СКА.
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