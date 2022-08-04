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Минское «Динамо» обыграло сборную России U25 на турнире в Сочи

Минское «Динамо» обыграло сборную России U25 на турнире в Сочи
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Только что в Сочи на арене «Шайба» завершился матч предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open, в котором сборная России U25 встречалась с минским «Динамо». Встреча завершилась победой минчан со счётом 5:3 (2:3, 2:0, 1:0).

Уже на третьей минуте Игорь Мартынов вывел динамовцев вперёд после передач Райана Спунера и Дмитрия Коробова, однако затем минчане пропустили дважды за минуту. На седьмой минуте отличился сначала Никита Новиков после ассистов Прохора Полтапова и Виктора Неучева, затем забил Алексей Ожгихин, ему ассистировали Кирилл Танков и Максим Грошев.

На 14-й минуте Данила Юров увеличил преимущество россиян в счёте, отличившись с передач Неучева и Матвея Кабушева, а на 19-й Роман Горбунов после передач Владимира Алистрова и Дмитрия Коробова забил второй гол «Динамо».

На 27-й минуте Павел Варфоломеев сравнял счёт. Ему ассистировали Райан Спунер и Джон Гилмор, на 38-й Алистров забил с передач Сергея Кузнецова и Спунера, а на 44-й Варфоломеев оформил дубль.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
04 августа 2022, четверг. 12:00 МСК
Россия U25
Окончен
3 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Мартынов (Спунер, Коробов) – 02:50 (5x5)   1:1 Новиков (Полтапов, Неучев) – 06:26 (5x5)   2:1 Ожгихин (Танков, Грошев) – 06:51 (5x5)   3:1 Юров (Неучев, Кабуш) – 13:59 (5x4)   3:2 Горбунов (Алистров, Коробов) – 18:02 (4x4)   3:3 Варфоломеев (Спунер, Гилмор) – 27:37 (4x5)   3:4 Алистров (Кузнецов, Спунер) – 37:22 (4x5)   3:5 Варфоломеев – 43:02 (5x5)

Напомним, этот матч – второй для команд на турнире. Ранее сборная России выиграла у омского «Авангарда», минчане уступили петербургскому СКА.

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