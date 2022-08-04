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«Торпедо» обыграло «Трактор» в контрольном матче

«Торпедо» обыграло «Трактор» в контрольном матче
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Только что в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился контрольный матч, в котором местное «Торпедо» принимало челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (5:1, 0:0, 0:1).

На 3-й минуте Денис Венгрыжановский открыл счёт в матче, на 6-й Сергей Гончарук увеличил отставание в счёте, а на 9-й Теэму Пулккинен отыграл одну шайбу «Трактора».

На 10-й минуте Николай Коваленко забросил третью шайбу «Торпедо», на 16-й преимущество увеличил Алексей Кручинин, а на 17-й гол забил Илья Кудряшов.

Во втором периоде команды не смогли отличиться, на 7-й минуте третьего Никита Тертышный сократил отставание челябинцев в счёте, на 58-й минуте Венгрыжановский оформил дубль.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
04 августа 2022, четверг. 12:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
6 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Венгрыжановский – 02:29 (5x5)   2:0 Гончарук – 05:21 (4x5)   2:1 Пулккинен (Бывальцев, Яруллин) – 08:01   3:1 Коваленко (Кручинин, Гончарук) – 09:48   4:1 Кручинин (Гончарук, Мишарин) – 15:58   5:1 Кудряшов – 16:17   5:2 Тертышный – 46:24   6:2 Венгрыжановский – 57:01

Напомним, обе команды проводили первый контрольный матч в рамках предсезонной подготовки.

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