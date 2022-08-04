«Торпедо» обыграло «Трактор» в контрольном матче

Только что в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился контрольный матч, в котором местное «Торпедо» принимало челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (5:1, 0:0, 0:1).
На 3-й минуте Денис Венгрыжановский открыл счёт в матче, на 6-й Сергей Гончарук увеличил отставание в счёте, а на 9-й Теэму Пулккинен отыграл одну шайбу «Трактора».
На 10-й минуте Николай Коваленко забросил третью шайбу «Торпедо», на 16-й преимущество увеличил Алексей Кручинин, а на 17-й гол забил Илья Кудряшов.
Во втором периоде команды не смогли отличиться, на 7-й минуте третьего Никита Тертышный сократил отставание челябинцев в счёте, на 58-й минуте Венгрыжановский оформил дубль.
Напомним, обе команды проводили первый контрольный матч в рамках предсезонной подготовки.
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