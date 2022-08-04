Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер сборной России U25 — о травме Мичкова: будет проведено обследование

Тренер сборной России U25 — о травме Мичкова: будет проведено обследование
Комментарии

Главный тренер сборной России U25 Владимир Филатов прокомментировал эпизод с повреждением 17-летнего Матвея Мичкова, который попал под жёсткий силовой приём защитника минского «Динамо» Алексея Емелина.

«Будет проведено обследование, я ещё не владею информацией. Не думаю, что удар в колено – это правильный способ воспитания молодёжи. На данном этапе, на данном турнире этого было можно избежать. Возможно это получилось не специально», – передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Напомним, во втором периоде защитник гостей Алексей Емелин применил мощный силовой приём против форварда и капитана сборной России до 25 лет Матвея Мичкова. После эпизода Мичкову потребовалась помощь врачей на скамейке запасных.

Новость по теме
Мичкову потребовалась помощь врачей после сокрушительного силового приёма Емелина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022