Тренер сборной России U25 — о травме Мичкова: будет проведено обследование
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Главный тренер сборной России U25 Владимир Филатов прокомментировал эпизод с повреждением 17-летнего Матвея Мичкова, который попал под жёсткий силовой приём защитника минского «Динамо» Алексея Емелина.
«Будет проведено обследование, я ещё не владею информацией. Не думаю, что удар в колено – это правильный способ воспитания молодёжи. На данном этапе, на данном турнире этого было можно избежать. Возможно это получилось не специально», – передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Напомним, во втором периоде защитник гостей Алексей Емелин применил мощный силовой приём против форварда и капитана сборной России до 25 лет Матвея Мичкова. После эпизода Мичкову потребовалась помощь врачей на скамейке запасных.
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