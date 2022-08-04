Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал силовой Емелина против Мичкова

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал силовой приём защитника Алексея Емелина против форварда сборной России U25 Матвея Мичкова.

«Хит Емелина? У соперника мастеровитая команда, многие ребята часто прорываются в центр. Мы говорили об этом и о том, что противостоять этому можно жёсткой игрой. Несколько раз Емелин проводил чистые силовые. Я как тренер это ценю, он показывает сопернику, что легко не будет, думаю, соперник услышал этот месседж. У него точно не было намерений кого-то травмировать. Надеюсь, Мичков в порядке.

Я не видел повтор силового, возможно, тренер россиян видел и сформировал своё мнение. Хочу подчеркнуть, что у Емелина не было намерений травмировать. Емелин просто старается играть жёстко и правильно и не хочет никого травмировать. Не хочу ничего раздувать, надо пересмотреть хит, чтобы его комментировать», – передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.