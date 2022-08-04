Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал силовой Емелина против Мичкова

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал силовой Емелина против Мичкова
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал силовой приём защитника Алексея Емелина против форварда сборной России U25 Матвея Мичкова.

«Хит Емелина? У соперника мастеровитая команда, многие ребята часто прорываются в центр. Мы говорили об этом и о том, что противостоять этому можно жёсткой игрой. Несколько раз Емелин проводил чистые силовые. Я как тренер это ценю, он показывает сопернику, что легко не будет, думаю, соперник услышал этот месседж. У него точно не было намерений кого-то травмировать. Надеюсь, Мичков в порядке.

Я не видел повтор силового, возможно, тренер россиян видел и сформировал своё мнение. Хочу подчеркнуть, что у Емелина не было намерений травмировать. Емелин просто старается играть жёстко и правильно и не хочет никого травмировать. Не хочу ничего раздувать, надо пересмотреть хит, чтобы его комментировать», – передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новость по теме
Мичкову потребовалась помощь врачей после сокрушительного силового приёма Емелина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022