«Амур» в овертайме обыграл «Спартак» в контрольном матче

Несколько минут назад в Пересвете на тренировочной базе завершился контрольный матч, в котором московский «Спартак» встречался с хабаровским «Амуром». В этой встрече победу одержал «Амур» после овертайма со счётом 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0).

На 23-й минуте Максим Кровяков открыл счёт в матче, на 28-й Дмитрий Злодеев увеличил преимущество красно-белых в счёте. На 35-й Андрей Алексеев отыграл одну шайбу, на 38-й Игнат Коротких сравнял счёт.

На 43-й минуте Павел Кукштель вновь вывел спартаковцев вперёд, на 47-й Александр Шаров снова сделал счёт равным.

Решающий гол «Амур» забил в овертайме – отличился Виктор Балдаев.

Напомним, по итогам прошлого сезона спартаковцы вышли в плей-офф и во втором раунде уступили петербургскому СКА. Хабаровчане не выступали в розыгрыше Кубка Гагарина.