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«Амур» в овертайме обыграл «Спартак» в контрольном матче

«Амур» в овертайме обыграл «Спартак» в контрольном матче
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Несколько минут назад в Пересвете на тренировочной базе завершился контрольный матч, в котором московский «Спартак» встречался с хабаровским «Амуром». В этой встрече победу одержал «Амур» после овертайма со счётом 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0).

На 23-й минуте Максим Кровяков открыл счёт в матче, на 28-й Дмитрий Злодеев увеличил преимущество красно-белых в счёте. На 35-й Андрей Алексеев отыграл одну шайбу, на 38-й Игнат Коротких сравнял счёт.

На 43-й минуте Павел Кукштель вновь вывел спартаковцев вперёд, на 47-й Александр Шаров снова сделал счёт равным.

Решающий гол «Амур» забил в овертайме – отличился Виктор Балдаев.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
04 августа 2022, четверг. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 – 22:09   2:0 Злодеев – 27:54   2:1 Алексеев – 34:40   2:2 Коротких – 38:00   3:2 Кукштель – 42:31   3:3 Шаров – 46:19   3:4 – 65:00

Напомним, по итогам прошлого сезона спартаковцы вышли в плей-офф и во втором раунде уступили петербургскому СКА. Хабаровчане не выступали в розыгрыше Кубка Гагарина.

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