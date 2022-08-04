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Вайсфельд: Мичков резко изменил направление, поэтому Емелин и попал ему коленом

Вайсфельд: Мичков резко изменил направление, поэтому Емелин и попал ему коленом
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Известный хоккейный функционер и эксперт в области судейства Леонид Вайсфельд прокомментировал силовой приём защитника минского «Динамо» Алексея Емелина против форварда сборной России U25 Матвея Мичкова.

«Алексей Емелин действительно специально не бил Матвея Мичкова коленом, а бил плечом. Просто Мичков резко изменил направление, поэтому Емелин и попал ему коленом. Злого умысла и целенаправленной грубости со стороны Алексея точно не было. Но по факту удар коленом, по-моему мнению, всё же случился. Особенно, если у Матвея травма ноги», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Во втором периоде Емелин применил мощный силовой приём против капитана сборной России до 25 лет Матвея Мичкова. После эпизода Мичкову потребовалась помощь врачей на скамейке запасных.

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