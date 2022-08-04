«Пусть возвращаются домой, где их любят». Фетисов — об инциденте с Волковым в Финляндии
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал слова голкипера московского «Динамо» Константина Волкова, который рассказал об отношении к нему в Финляндии. Вратарь сообщил, что финская лига в феврале сказала убрать российский флаг со шлема игрока во избежание провокаций и агрессии.
«Пусть возвращаются домой, в Москву, где их любят и ждут. Тут никто не будет просить заклеивать флаг. Регламент финской лиги, видимо, не любит Россию, хотя я считаю, что это полнейший бред. То, что сейчас происходит в мире, — это ужасно, и на эту ситуацию это тоже распространяется», — приводит слова Фетисова «РБК-Спорт».
Отметим, что Волков в сезоне-2021/2022 выступал за финский «Эссят». Весной он заключил контракт с московским «Динамо».
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