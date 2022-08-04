50-летний Ягр сообщил, что с большой долей вероятности пропустит начало нового сезона

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр, выступающий за клуб «Кладно» рассказал, что с большой вероятностью пропустит начало нового сезона.



«Я не думаю, что выйду на лёд в начале сезона. Думаю, сейчас я важнее на управленческой должности. У меня не было времени как следует подготовиться. Я знаю своё тело, и понимаю, что не могу просто так выйти и играть в пятьдесят лет. Но впереди у меня ещё несколько хоккейных задач, которые я хотел бы выполнить. Так что я точно не говорю, что ухожу.



Я не думаю, что наш состав укомплектован. Надеюсь, что к началу сезона мы привезём ещё как минимум двух игроков. Будем надеяться, что это получится», — приводит слова Ягра iSport.cz.



Напомним, 50-летний чех в прошлом сезоне выступал за «Кладно», владельцем которого он является. Команда заняла 14-е место по итогам чемпионата Чехии, попав в раунд плей-аут за вылет из высшего дивизиона и обыграв там клуб «Дукла» (4-1). Сам Ягр принял участие в 48 встречах, набрав 21 (8+13) балл при полезности «+4».