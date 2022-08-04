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Алина Загитова посетила матчи турнира Sochi Hockey Open

Алина Загитова посетила матчи турнира Sochi Hockey Open
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила матчи турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

Отметим, что сегодня, 4 августа, в Сочи проходят три матча турнира: минское «Динамо» в первой игре дня оказалось сильнее сборной России U25 со счётом 5:3, во второй встрече санкт-петербургский СКА крупно обыграл владивостокский «Адмирал» — 6:2.

Источник фото: пресс-служба ХК «Сочи».

В третьем матче игрового дня хозяева турнира — ХК «Сочи» встретятся с омским «Авангардом». Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.

В настоящий момент турнирную таблицу возглавляет СКА с шестью баллами после двух матчей, следом идут минское «Динамо», «Адмирал» и Россия U25 (все — по два очка после двух игр), «Авангард» и ХК «Сочи» не имеют баллов после одного проведённого матча.

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