Р. Ротенберг прокомментировал травму Мичкова, полученную в игре за сборную России U25

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал травму форварда клуба Матвея Мичкова, который выступает за сборную России U25 на Лига Ставок Sochi Hockey Open. 17-летний нападающий травмировался в игре с минским «Динамо» (3:5).



«Хоккей – жёсткая мужская игра. Все ребята очень серьёзно готовятся к сборам, мы всем раздали программу. Есть пример Кирилла Танкова, который весной был не в таком состоянии, как сейчас. Весной, после Кубка Харламова, где он получил травму, с ним был проведён серьёзный разговор. Он приехал на сборы очень подготовленным, был лучшим в тесте Купера. Матвей также готовился очень серьёзно сам. Как видим, физическая подготовка – самая важная составляющая нашей системы. Не могу прокомментировать, насколько это было по правилам или нет. Емелин всегда играет очень жёстко. На прошлогоднем турнире у нас Галимов получил травму в столкновении с Емелиным. Это жёсткая мужская игра, нужно быть готовым к таким силовым приёмам. Наша система – первыми наносить удар, делать упреждающие силовые, исключая риск травмы.



Когда игрок раскрывается, как раскрылся Мичков в «кораблике», при ударе в этот момент есть большой риск травмы. Деталей травмы не знаю, но возможно, Мичков выбыл на два месяца. Надеемся, что он вернётся в состав как можно быстрее и будет ещё сильнее. Желаем ему здоровья.



Почему решили отправить Мичкова в сборную? Мы играем против тех же соперников. Матвей в сборной получает максимальное игровое время, он лидер команды U25, вчера они обыграли «Авангард», сегодня играли на равных с «Динамо». Где-то силовой Емелина встряхнул команду. Молодая команда – вели 3:1, проиграли, но это для ребят серьёзный опыт, в том числе для Матвея. Думаю, он станет только сильнее», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.