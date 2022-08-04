Р. Ротенберг рассказал о функционале тренеров в штабе СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Адмиралом» (6:2) на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open рассказал о функционале своего тренерского штаба.
«Функционал тренеров? Лещёв с Зубовым отвечают за защитников, Шафранов с Корешковым отвечают за нападающих. У нас слаженный штаб, мы работаем коллегиально. На сегодня это приносит результат, продолжим работать так же. Коллективный труд и личный вклад каждого – это самое главное.
Как оценю игру Пашнина? Хоккей – игра ошибок. Голы были пропущены не только при нём, на поле пять полевых и вратарь. Спокойно к этому относимся, мы вместе выигрываем и проигрываем. Не ищем виноватых, но в то же время учитываем наши ошибки, учимся, будем работать, чтобы таких ошибок больше не было. В идеале надо не допустить ни одной ошибки, но такой игры в истории хоккея ещё не было. Будем к этому стремиться.
Овертаймы и серии буллитов? Мы на каждом предсезонном турнире всегда такое тренировали. Хотим всегда выигрывать в основное время, забить три шайбы в первые 10 минут, но хоккей диктует свои правила. Овертаймы – хорошая практика, смотрим разные сочетания. Сегодня попробовали выпустить трёх нападающих, думаю, будем и дальше это использовать. Всегда смотрим по сценарию игры, надолго не загадываем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 4 августа 2022
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