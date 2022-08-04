Виктор Козлов оценил игру «Салавата» в товарищеском матче с «Автомобилистом»

Виктор Козлов, Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал итоги товарищеского матча с «Автомобилистом» (1:2).



«Мы сразу планировали в этой товарищеской игре дать молодым игрокам шанс проявить себя. Они хорошо провели цикл предсезонки и заслужили место в матче.



Первая игра в качестве главного тренера «юлаевцев». Что понравилось, а что нет? Понравилось, что было много молодых ребят, все старались, бились до конца. Было видно, что ребята взбудоражены, многие впервые вышли за «Салават Юлаев», ещё и перед своими болельщиками. Игра получилась эмоциональной.



Самая молодая пара защитников пропустила три шайбы из-за волнения? Ребята в первый раз вышли играть против мужчин. Они молодцы, старались, но чтобы играть во взрослый хоккей, нужно заматереть. Через всё это нужно пройти, стать крепче физически, психологически. Повторюсь: мы дали ребятам шанс попробовать «взрослый» хоккей на вкус. Если не попробуешь, не узнаешь, что должен делать лучше.



Если всё будет нормально, то мы хотим вывести более боевой состав с „Автомобилистом“.



В концовке матча Кареев дважды покидал ворота, когда шайба только-только выходила из зоны? Там была наша атака, получился неудачный вход в зону. Если бы все было как планировали, то всё было бы нормально.



Какие мысли о будущем Кузьмина? Он универсальный игрок, который показал, что может играть на уровне КХЛ. Будем исходить из ситуации, из состава, из травм. Но Кузьмин более серьёзно заявляет о себя как игроке КХЛ.



Когда был главным тренером в «Магнитке», Антипин считался звездой лиги, а сейчас он сдал. Чего ему не хватает? Мы забрали его в середине прошлого сезона, чемпионат для Виктора получился скомканным. К тому же он только начал набирать форму, но получил травму в серии плей-офф с «Сибирью». Сейчас не совсем корректно и правильно судить, кто как играет. Все под нагрузками», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.