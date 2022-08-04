Матч «Сочи» и «Авангарда» на Sochi Hockey Open начался с массовой драки
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В эти минуты в Сочи на стадионе «Шайба» проходит матч в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open, в котором ХК «Сочи» встречается с омским «Авангардом». На седьмой минуте первого периода подопечные Дмитрия Рябыкина ведут со счётом 1:0.
В самом начале игры на льду произошла массовая драка. По её итогам были удалены сразу три хоккеиста «Сочи»: Егор Бабенко, Артём Иванюженков и Сергей Попов, а также несколько игроков «Авангарда». Видео с дракой можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
На 2-й минуте «Авангард» открыл счёт в игре. Автором шайбы стал нападающий Рид Буше.
Напомним, «Сочи» в первом матче на турнире уступил «Адмиралу» со счётом 2:4, а «Авангард» проиграл сборной России U25.
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