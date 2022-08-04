«Болею за «Ак Барс», смотрю иногда игры СКА». Загитова — о любимом клубе в КХЛ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, за какими командами следит в Континентальной хоккейной лиге.



«За кого болею, есть ли у меня любимая команда в КХЛ? В принципе, слежу за всеми командами, но болею за «Ак Барс». И смотрю иногда игры СКА», – приводит слова Загитовой канал ХК «Сочи» на YouTube.



Сегодня, 4 августа, в Сочи проходят три матча турнира: минское «Динамо» в первой игре дня оказалось сильнее сборной России U25 со счётом 5:3, во второй встрече санкт-петербургский СКА крупно обыграл владивостокский «Адмирал» — 6:2.



В третьем матче игрового дня хозяева турнира, ХК «Сочи», встречаются с омским «Авангардом». В конце второго периода «ястребы» ведут со счётом 4:2.



В настоящий момент турнирную таблицу возглавляет СКА с шестью баллами после двух матчей, следом идут минское «Динамо», «Адмирал» и Россия U25 (все — по два очка после двух игр), «Авангард» и ХК «Сочи» не имеют баллов после одного проведённого матча.