Японский форвард Ю Сато: всегда мечтал играть в КХЛ. Постараюсь попасть в состав «Торпедо»

Японский нападающий «Торпедо» Ю Сато рассказал о переходе в клуб Континентальной хоккейной лиги.



«Всегда мечтал играть в КХЛ. Я приехал из Японии в Россию, когда мне было 11 лет, потому что хотел стать профессиональным хоккеистом. Пять лет отыграл в Москве в школе «Крылья Советов». Научился немного говорить по-русски. Потом уезжал играть в Америку.



Сейчас меня пригласили на просмотр в Нижний Новгород. С главным тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым мы были знакомы раньше, он был моим агентом.



Впечатление от совместной работы с Ларионовым? Он отличный тренер, отличный человек. Я очень сильно его уважаю. Рад, что у меня есть возможность работать вместе с ним в «Торпедо». Игорь Николаевич пригласил меня в команду, и теперь я должен доказать, что могу играть на таком уровне.



Так как я жил здесь пять лет, у меня много друзей здесь. Я родился в Японии, но Россия – это второй дом, мне здесь очень нравится. Сейчас тяжёлая политическая ситуация, но я об этом не думаю. Когда уезжал из Японии, мне все говорили: «Зачем ехать в Россию?» Но я отвечал: «Для того чтобы моя карьера развивалась». Я мечтал играть в КХЛ и с радостью приехал в Россию. Раньше я мог только смотреть за игрой Антона Бурдасова и Сергея Калинина, а сейчас выхожу против них на лёд.



Важно стать первым японским хоккеистом в КХЛ? Это будет важно для меня и для японского хоккея. Постараюсь попасть в состав «Торпедо» и отыграть весь сезон. Буду делать всё, что от меня зависит, чтобы команда побеждала», – цитирует Ю Сато «РБ Спорт».