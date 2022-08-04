«Леопардики, мы уходим». Пресс-служба «Авангарда» отреагировала на итоги матча с «Сочи»

Пресс-служба омского «Авангарда» отреагировала на победу клуба в матче с ХК «Сочи» (6:4) в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.
В ролике, опубликованном в телеграм-канале команды, показаны многочисленные драки, случившееся в матче. В конце видео присутствует надпись на фоне Андрея Назарова и игроков «Сочи»: «Леопардики, мы уходим». Видео можно посмотреть по ссылке.
После двух матчей на турнире «Авангард» расположился на пятой строчке, набрав два балла. В первом туре подопечные Дмитрия Рябыкина уступили сборной России U25 (3:4). «Сочи» располагается на последней строчке, имея в своём активе ноль баллов после двух встреч, в первом туре проиграв «Адмиралу» (2:4).
В следующем туре «Авангард» сыграет с минским «Динамо» (6 августа, 12:00 мск), «Сочи» — со СКА (6 августа, 15:45 мск).
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