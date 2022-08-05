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Экс-форвард московского «Динамо» Клинкхаммер стал помощником тренера клуба АХЛ

Экс-форвард московского «Динамо» Клинкхаммер стал помощником тренера клуба АХЛ
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Клуб Американской хоккейной лиги «Рокфорд Айсхогс» объявил, что бывший нападающий московского «Динамо» Роб Клинкхаммер присоединился к клубу в качестве помощника главного тренера.

Отмечается, что он будет помогать наставнику команды Андерсу Соренсену.

«Я очень рад вернуться. Здорово вернуться в лагерь «Айсхогс» и быть вовлечённым в клуб, связанный с НХЛ. К нам, как к игрокам, относились очень хорошо в «Рокфорде», а у «Блэкхоукс» первоклассная программа развития. Они дали мне все возможности и ресурсы для достижения успеха, и именно поэтому мне было легко вернуться», — сказал Клинкхаммер.

35-летний форвард выступал за «Айсхогс» с 2008 по 2012 год.

Напомним, последним клубом, за который выступал Клинкхаммер, было московское «Динамо» (2021-2022).

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