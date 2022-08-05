«Калгари» подписал новый контракт с Джонатаном Юбердо на общую сумму в $ 84 млн

«Калгари Флэймз» достиг договорённости о подписании нового долгосрочного контракта с 29-летним канадским форвардом Джонатаном Юбердо. Об этом сообщает Sportsnet в «Твиттере».

Согласно информации источника, с Юбердо будет подписан восьмилетний контракт на общую сумму в $ 84 млн ($ 10,5 млн за сезон). Согласно своему прошлому контракту с «Флоридой» он зарабатывал $ 5,9 млн в год.

Напомним, Юбердо стал участником громкого обмена в конце июля. «Флорида» обменяла Джонатана и двух его одноклубников – Маккензи Уигара и Коула Швиндта, а также выбор в первом раунде драфта – 2025, в «Калгари». В свою очередь, «Пантерз» заполучили Мэтью Ткачука, подписав с ним восьмилетний контракт на $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон).