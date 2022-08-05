Юбердо прокомментировал подписание долгосрочного контракта с «Калгари»

29-летний канадский нападающий «Калгари Флэймз» Джонатан Юбердо высказался о подписании нового долгосрочного контракта с клубом.
«Я очень рад стать частью организации «Калгари Флэймз» в долгосрочной перспективе. С нетерпением жду начала новой главы, я полностью предан команде. Я отдам всё, что у меня есть, на льду и вне его, и мне не терпится сыграть перед страстной публикой «Калгари», — приводит слова Юбердо пресс-служба клуба на официальном сайте.
Напомним, Джонатан подписал восьмилетний контракт на общую сумму в $ 84 млн ($ 10,5 млн за сезон). Согласно своему прошлому контракту с «Флоридой» он зарабатывал $ 5,9 млн в год.
В прошлом регулярном чемпионате Юбердо набрал 115 (30+85) очков в 80 встречах при коэффициенте полезности «+35». В 26 встречах Кубка Стэнли он совершил 21 (5+16) результативное действие.
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