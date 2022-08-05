Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юбердо прокомментировал подписание долгосрочного контракта с «Калгари»

Юбердо прокомментировал подписание долгосрочного контракта с «Калгари»
Комментарии

29-летний канадский нападающий «Калгари Флэймз» Джонатан Юбердо высказался о подписании нового долгосрочного контракта с клубом.

«Я очень рад стать частью организации «Калгари Флэймз» в долгосрочной перспективе. С нетерпением жду начала новой главы, я полностью предан команде. Я отдам всё, что у меня есть, на льду и вне его, и мне не терпится сыграть перед страстной публикой «Калгари», — приводит слова Юбердо пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, Джонатан подписал восьмилетний контракт на общую сумму в $ 84 млн ($ 10,5 млн за сезон). Согласно своему прошлому контракту с «Флоридой» он зарабатывал $ 5,9 млн в год.

В прошлом регулярном чемпионате Юбердо набрал 115 (30+85) очков в 80 встречах при коэффициенте полезности «+35». В 26 встречах Кубка Стэнли он совершил 21 (5+16) результативное действие.

Новость по теме
«Калгари» подписал новый контракт с Джонатаном Юбердо на общую сумму в $ 84 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022