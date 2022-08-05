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«Нью-Джерси» объявил о подписании контракта с Вудом, на которого клуб подавал в арбитраж

«Нью-Джерси» объявил о подписании контракта с Вудом, на которого клуб подавал в арбитраж
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«Нью-Джерси Дэвилз» и 26-летний американский нападающий Майлз Вуд сумели достичь соглашения о новом контракте, не дожидаясь результатов слушаний в арбитраже, в который обратился сам клуб. О новой сделке сообщает пресс-служба «Дэвилз» на официальном сайте.

Отмечается, что с хоккеистом заключён однолетний контракт на общую сумму в $ 3,2 млн.

Вуд выступает в «Нью-Джерси» с момента своего дебюта в НХЛ – с 2015 года. Он провёл уже 326 матчей в лиге, отметившись 121 (65+56) результативным действием при показателе полезности «-64». В прошлом сезоне он провёл лишь три встречи, не набрав в них очков.

«Нью-Джерси» был лишь вторым клубом этим летом, обратившимся в арбитраж. Ранее этим собирался воспользоваться «Калгари Флэймз» в вопросе с контрактом Мэттью Ткачука, однако впоследствии хоккеисты был обменян во «Флориду Пантерз».

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