«Cан-Хосе» объявил о подписании нового контракта с защитником Ферраро на $ 13 млн

Пресс-служба клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте клуба объявила о заключении нового контракта с 23-летним канадским защитником Марио Ферраро. С хоккеистом заключено соглашение сроком на четыре года на общую сумму в $ 13 млн ($ 3,25 млн за сезон).

«Марио показал, что он развивающийся и надёжный защитник, каждый вечер отыгрывая минуты на высшем уровне против лучших соперников и добиваясь хороших результатов. Его энергия и трудовая этика являются причиной, по которой он так многого добился в начале своей карьеры, и мы с нетерпением ждём, когда он продолжит расти и улучшать свою роль в команде», — прокомментировал подписание контракта с Ферраро генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.

В прошлом сезоне Ферраро провёл 63 встречи регулярного чемпионата НХЛ, в которых отметился 14 (2+12) результативными действиями при показателе полезности «-5».