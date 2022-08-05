Кожевников отметил игру «Торпедо» в первом матче под руководством Игоря Ларионова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре «Торпедо» и «Трактора» (6:2) в контрольном матче накануне старта сезона КХЛ.



«Контрольный сезон КХЛ набрал ход, что отмечу? По ТВ много матчей с турнира в Сочи, все они интересные, есть и голы, и драчки, но для себя отметил другую игру. С удовольствием посмотрел дебютный матч Игоря Ларионова в роли клубного тренера — его «Торпедо» в Нижнем не заметило «Трактор» — 6:2. Этот матч и порадовал, и огорчил.



В «Торпедо» понравилась молодёжь, играла смело, красиво, без страха сделать ошибку. Запомнилось первое звено во главе с опытным Кручининым и молодым Коваленко. Если отбросить легионеров последних лет, то давно в Нижнем не было такой интересной и многообещающей троечки. В каких-то эпизодах её игра напоминала о великом горьковском звене Варнаков — Ковин — Скворцов. Чем больше будет таких троек в нашем хоккее, тем легче станет жизнь у тренеров сборной России.



Для меня очень важно, чтобы нынешняя молодёжь, для которой великие — разве что Кросби и Макдэвиды, знала наших легенд. Если «Торпедо» удастся сохранить свой комбинационный стиль в регулярном чемпионате, то поводов вспомнить нижегородскую историю будет много. И это касается всех наших хоккейных городов — Пензы, Новокузнецка, Тольятти и так далее по большому списку.



Что не понравилось? Нижний выдал отличный первый период, но, сделав счёт 5:1, расслабился. Нестабильность — это свойство всех молодых команд. Но без стабильности 68-матчевый марафон КХЛ не пройти.



Другой негативный момент — игра «Трактора». Ещё в прошлом сезоне отмечал, что Челябинск играет излишне осторожно, не реализуя весь свой потенциал. В последние годы «Трактор» — один из фаворитов КХЛ, против молодёжи «Торпедо» однозначно должен был играть первым номером, наказывать летевшего вперёд соперника. Но этого не произошло. При этом селекция команде удалась, приобретение одного только Бурдасова о многом говорит», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.