«Колорадо» подписал однолетний контракт с форвардом системы «Бостона»
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«Колорадо Эвеланш» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим системы «Бостон Брюинз» Антоном Блидом. Отмечается, что соглашение носит двусторонний характер и заключено сроком на один год.
Зарплата по контракту 27-летнего шведа составит $ 750 тыс. в НХЛ и $ 350 тыс. в АХЛ, гарантированный минимум – 375 тыс.
Блид в течение семи сезонов выступал в системе «Бостона», он был выбран клубом на драфте НХЛ 2013 года под общим 180-м номером. На его счету 70 матчей в лиге, в которых он набрал 12 (4+8) очков, в прошлом сезоне форвард провёл 39 встреч, заработав 9 (2+7) баллов.
В АХЛ он принял участие в 278 матчах за «Провиденс Брюинз», набрав 88 (46+42) очков, также проведя 25 встреч в Кубке Колдера, где отметился 5 (4+1) баллами.
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