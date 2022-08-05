«Кладно», владельцем которого является Ягр, подписал двух экс-игроков рижского «Динамо»

Чешский клуб «Кладно», владельцем которого является Яромир Ягр, продлил соглашение с капитаном команды Томашем Плеканецом, а также подписал контракты с двумя экс-защитниками рижского «Динамо» — Кристапсом Сотниексом и Оскаром Цибульскисом, сообщает пресс-служба клуба.



Отметим, что 39-летний Плеканец, ранее выступавший за «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ, вернулся в клуб в 2021 году и провёл 56 матчей, набрав в них 53 (17+36) очка.



«Нашим приоритетом было сохранить костяк прошлогодней команды и соответствующим образом дополнить его. Мы сильно прибавили с января, и если бы не слабое начало сезона, то могли выйти в предварительный раунд плей-офф. Я рад, что клуб сохранил ключевых игроков. Считаю, что нам удалось улучшить команду», – заявил Яромир Ягр.