«Кладно», владельцем которого является Ягр, подписал двух экс-игроков рижского «Динамо»

Чешский клуб «Кладно», владельцем которого является Яромир Ягр, продлил соглашение с капитаном команды Томашем Плеканецом, а также подписал контракты с двумя экс-защитниками рижского «Динамо» — Кристапсом Сотниексом и Оскаром Цибульскисом, сообщает пресс-служба клуба.
Отметим, что 39-летний Плеканец, ранее выступавший за «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ, вернулся в клуб в 2021 году и провёл 56 матчей, набрав в них 53 (17+36) очка.
«Нашим приоритетом было сохранить костяк прошлогодней команды и соответствующим образом дополнить его. Мы сильно прибавили с января, и если бы не слабое начало сезона, то могли выйти в предварительный раунд плей-офф. Я рад, что клуб сохранил ключевых игроков. Считаю, что нам удалось улучшить команду», – заявил Яромир Ягр.
- 5 августа 2022
-
09:22
-
08:50
-
08:22
-
07:11
-
07:00
-
06:40
-
06:26
-
06:19
-
06:11
-
02:14
-
00:16
- 4 августа 2022
-
23:17
-
22:50
-
22:36
-
22:26
-
22:22
-
22:11
-
21:45
-
21:25
-
21:09
-
20:34
-
19:57
-
19:44
-
19:35
-
19:18
-
19:12
-
19:10
-
19:07
-
18:45
-
18:37
-
18:18
-
18:06
-
17:34
-
17:25
-
17:18