Юбердо заключил рекордный контракт в истории «Калгари» по общей сумме, сроку и кэпхиту

Новый контракт нападающего «Калгари Флэймз» Джонатана Юбердо стал рекордным для клуба по сроку и сумме, сообщает журналист Райан Пайк.



29-летний хоккеист заключил новое восьмилетнее соглашение с клубом, по которому заработает $ 84 млн, кэпхит составит $ 10,5 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2023/2024.



Соглашение является рекордным для «Калгари» по сроку, общей сумме и кэпхиту. Ранее самая большая средняя зарплата в истории клуба была у двух игроков — Джерома Игинлы и Мэттью Ткачука (оба — по $ 7 млн).



В общей сложности на счету Юбердо 671 матч за «Калгари» в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 613 (198+415) очков при показателе полезности «+41». В плей-офф форвард провёл 26 игр, забросив пять шайб и отдав 16 голевых передач.

Новость по теме «Калгари» подписал новый контракт с Джонатаном Юбердо на общую сумму в $ 84 млн