«Думаете, что я их всех набираю?» Президент «Барыса» — о россиянах в составе клуба

Президент «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал ситуацию с приглашением большого количества российских хоккеистов.



«Могу объяснить подписания Тимура Фаткуллина, Максима Минеева и других российских игроков? Они не подписаны, они приехали на просмотр. Приехал Тимур Фаткуллин из ВХЛ, обладатель Кубка Петрова Владислав Сёмин. Да, мы взяли несколько ребят из ВХЛ. Скоро игры покажут, подходят они нам или нет. Если не подойдут, то мы с ними расстанемся. Полноценные контракты подписали только два россиянина — защитник Михаил Григорьев и нападающий Кирилл Максимов.



Сначала говорим, что будем делать упор на казахстанских игроков, а потом набираем большое количество россиян. Получается противоречие? Нет противоречия. Мы их взяли на пробные контракты. Вы не путайте. Мы их берём для конкуренции, она должна быть. Мы все подписания согласовываем с главным тренером. Он говорит: «Давайте проверим этих перспективных ребят». Мы их проверяем, а не подписываем. Задайте эти вопросы тренеру. Вы думаете, что я их всех набираю? А то создаётся такое впечатление», — цитирует Иванищева Шайба.kz.

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