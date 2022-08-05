«Калгари» представил новый фарм в АХЛ. Клуб подписал контракт с российским вратарём

«Калгари Флэймз» на официальном сайте представил название и логотип своего нового клуба в Американской хоккейной лиге — «Калгари Рэнглерс».
Отмечается, что с 1977 по 1987 год в Калгари уже существовал юниорский клуб с данным названием (wrangler — ковбой на английском языке. — Прим. «Чемпионата»).
В прошлом сезоне фарм-клуб «Калгари» из АХЛ — «Стоктон Хит» — занял второе место в регулярке, выиграв Тихоокеанский дивизион и выйдя в финал Западной конференции плей-офф Кубка Колдера.
Отметим, что «Рэнглерс» уже подписали контракты с несколькими игроками, в том числе с 21-летним российским вратарём Даниилом Чечелевым, игравшим ранее в системе «Витязя». В прошлом сезоне он провёл один матч в АХЛ за «Стоктон», а также выступал за «Канзас Сити» в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL).
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