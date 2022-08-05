Защитник «Сочи» Паутов обменян в «Адмирал» на денежную компенсацию

Пресс-служба хоккейного клуба «Сочи» сообщила, что защитник Юрий Паутов обменян во владивостокский «Адмирал». Взамен сочинцы получат денежную компенсацию.
27-летний хоккеист стал игроком «Сочи» по ходу прошедшего сезона, проведя за «леопардов» 14 матчей и отдав две голевые передачи при показателе полезности «+2».
Ранее Паутов выступал за «Сочи» в сезоне-2014/2015. Также защитник играл за подмосковный «Витязь» и санкт-петербургский СКА. В общей сложности Паутов провёл в Континентальной хоккейной лиге 154 матча, набрав 23 (4+19) очка при показателе полезности «-9».
Отметим, что и «Сочи», и «Адмирал» в настоящий момент выступают на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open. Сочинцы после двух матчей имеют в своём активе ноль баллов, у «Адмирала» — два очка.
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