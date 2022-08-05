«Амур» в товарищеской встрече одержал победу над московским «Динамо»
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Хабаровский «Амур» одержал победу над московским «Динамо» в товарищеском матче со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Новогорске.
В составе победителей отличились Иван Николишин и Руслан Педан, у москвичей отметился Егор Мартынов. После основного времени команды провели овертайм и серию буллитов, где победу одержало «Динамо».
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 августа 2022, пятница. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Николишин (Слепец, Руденков) – 09:57 1:1 Мартынов (Кодола) – 11:03 1:2 Педан (Барулин) – 42:02
В другом товарищеском матче дня подмосковный «Витязь» в овертайме оказался сильнее череповецкой «Северстали» со счётом 4:3 (2:0, 0:0, 1:3, 1:0). Игра прошла в Минске на стадионе «Минск-Арена».
У «Витязя» заброшенными шайбами отметились Степан Старков (дубль), Александр Авцин и Кирилл Рассказов, у «Северстали» голы забили Александр Петунин, Александр Жабреев и Адам Лишка.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 августа 2022, пятница. 13:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Старков (Авцин) – 06:00 2:0 Авцин – 07:00 2:1 Петунин – 43:00 2:2 Жабреев – 49:00 2:3 Лишка (Пресс) – 49:39 3:3 Рассказов (Волгин) – 52:00 4:3 Старков – 62:30
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