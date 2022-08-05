«Амур» в товарищеской встрече одержал победу над московским «Динамо»

Хабаровский «Амур» одержал победу над московским «Динамо» в товарищеском матче со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Новогорске.



В составе победителей отличились Иван Николишин и Руслан Педан, у москвичей отметился Егор Мартынов. После основного времени команды провели овертайм и серию буллитов, где победу одержало «Динамо».

В другом товарищеском матче дня подмосковный «Витязь» в овертайме оказался сильнее череповецкой «Северстали» со счётом 4:3 (2:0, 0:0, 1:3, 1:0). Игра прошла в Минске на стадионе «Минск-Арена».



У «Витязя» заброшенными шайбами отметились Степан Старков (дубль), Александр Авцин и Кирилл Рассказов, у «Северстали» голы забили Александр Петунин, Александр Жабреев и Адам Лишка.