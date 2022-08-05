Кудашов прокомментировал поражение «Динамо» от «Амура»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды в матче с «Амуром» на предсезонном турнире в Сочи.

«Много было и хорошего, и плохого. Половина сегодняшнего состава — молодые ребята. Дали им поиграть и в большинстве, и в меньшинстве, посмотрели, где они справляются. Им нужно через это пройти, насовершать ошибок, чтобы выйти на новый уровень. Второй период был хороший. Естественно, большинство у нас отстаёт, но мы им ещё и не занимались. Этот компонент нужно улучшать. И меньшинство тоже — гол пропустили сегодня. Есть и тактические вещи, которые нужно корректировать. Создали огромное количество моментов, надо было реализовывать, но всё придёт.

Большое количество удалений с чем связано? Это обычные предсезонные игры, когда очень много желания и не всегда контролируешь клюшки, зацепы и прочее. Надо отдать должное, что играли быстро сегодня, соперник моментами не успевал. Эта быстрота принесла свои плоды, но она должна перерасти ещё и в качество. У нас ещё очень много работы», — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо».