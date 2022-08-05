Ларионов подвёл итоги первых контрольных матчей «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился мнением о первых предсезонных матчах команды. «Торпедо» обыграло «Трактор» со счётом 6:2 и 7:2.

«В этих матчах важно было привить ребятам вкус к игре. Чтобы они понимали: хоккей – это игра, а не работа.

По-прежнему есть много элементов, которые мы хотим поправить. Стремимся, чтобы движение с шайбой, «движение мысли» было намного быстрее. Ноги у ребят бегут, но хочется, чтобы это было в гармонии с мыслью, необходимой для игры в более зрелищный хоккей.

А то, что ребята много забивают, это плод работы всей пятёрки, каждого, кто находится на льду. Неважно, кто забивает и как это делает. Главное, что команда играет, и от каждого мы ждём, чтобы он получал удовольствие и удивлял нас своей непредсказуемостью.

Не сторонник делать выводы по сыгранными матчам. Это были товарищеские игры, и главное – смотреть не на результат, а на игру», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».