Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов подвёл итоги первых контрольных матчей «Торпедо»

Ларионов подвёл итоги первых контрольных матчей «Торпедо»
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился мнением о первых предсезонных матчах команды. «Торпедо» обыграло «Трактор» со счётом 6:2 и 7:2.

«В этих матчах важно было привить ребятам вкус к игре. Чтобы они понимали: хоккей – это игра, а не работа.

По-прежнему есть много элементов, которые мы хотим поправить. Стремимся, чтобы движение с шайбой, «движение мысли» было намного быстрее. Ноги у ребят бегут, но хочется, чтобы это было в гармонии с мыслью, необходимой для игры в более зрелищный хоккей.

А то, что ребята много забивают, это плод работы всей пятёрки, каждого, кто находится на льду. Неважно, кто забивает и как это делает. Главное, что команда играет, и от каждого мы ждём, чтобы он получал удовольствие и удивлял нас своей непредсказуемостью.

Не сторонник делать выводы по сыгранными матчам. Это были товарищеские игры, и главное – смотреть не на результат, а на игру», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022