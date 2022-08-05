Егор Мартынов: я сразу увидел, что был гол, а судьи — нет

Защитник «Динамо» Егор Мартынов прокомментировал поражение своей команды в предсезонном матче с «Амуром».



«Вторая игра, ещё много сумбура, недочётов по той системе, которую хочет видеть тренерский штаб. Тренировочный процесс продолжается — есть время подправить все нюансы.



Мой гол? Я сразу увидел, а судьи — нет. Игра продолжилась.



Качество льда в Новогорске? Обе команды были в равных условиях. Я бы не стал обращать внимание на качество льда.



В команде адаптировался. Ребята тепло приняли. Подсказывают, помогают. Впечатления самые положительные», — передаёт слова Мартынова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В другом товарищеском матче дня подмосковный «Витязь» в овертайме оказался сильнее череповецкой «Северстали» со счётом 4:3 (2:0, 0:0, 1:3, 1:0). Игра прошла в Минске на стадионе «Минск-Арена».