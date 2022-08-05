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Форвард «Трактора» Потапов назвал причину поражения «Трактора» в матче с «Торпедо»

Форвард «Трактора» Потапов назвал причину поражения «Трактора» в матче с «Торпедо»
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Форвард «Трактора» Алексей Потапов подвёл итог предсезонного матча с «Торпедо». Встреча закончилась победой «Торпедо» со счётом 7:2.

«Особо я не был заряжен на игру с родным клубом. Не могу сказать, что хотел прыгнуть выше головы. Просто хотелось узнать, как я сам готов и команда в целом. Но болельщики приветствовали, было много знакомых на трибунах. Результатом мы ни в коем случае не расстроены.

Нам надо было посмотреть, над чем работать. Мы находимся под ужаснейшей нагрузкой, у нас были жестокие тренировки 10 дней подряд. Ребята из «Торпедо» были свежие, быстрые, и эта разница сказалась. Хорошо, что мы провели эти два матча, теперь видно, над чем ещё нужно поработать», — цитирует Потапова пресс-служба КХЛ.

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