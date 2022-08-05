Алексей Сергеев: «Торпедо» старается показывать такой хоккей, который прививает Ларионов

Форвард «Торпедо» Алексей Сергеев прокомментировал победу своей команды в предсезонном матче с «Трактором». Встреча закончилась со счётом 7:2.

«Очень много людей было на матче, и приятно, что нас поддерживают. Мы стараемся показывать такой хоккей, какой нам прививает Игорь Николаевич Ларионов, и это приносит результат. Вы видите счёт. Два классных, результативных матча получилось.



Ларионов требует, чтобы мы больше играли в пас, всегда открывались и чтобы шайба двигалась. Его харизма ощущается – легендарный хоккеист, грамотный специалист», — цитирует нападающего пресс-служба КХЛ.

Напомним, вчера, 4 августа, «Торпедо» также обыграло в контрольной встрече «Трактор» — 6:2.



В первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 3 сентября, а «Трактор» 2 сентября примет череповецкую «Северсталь».