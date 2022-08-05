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Агостино: друзья и семья знали, что я хочу вернуться в Россию, они рады за меня

Агостино: друзья и семья знали, что я хочу вернуться в Россию, они рады за меня
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Форвард «Торпедо» Кенни Агостино прокомментировал возвращение в Россию. Ранее он прибыл в расположение команды из Нижнего Новгорода и не стал следовать примеру других легионеров, которые решили не возвращаться в Россию.

«Я люблю Нижний Новгород и команду «Торпедо». Поэтому я очень рад вернуться.

Друзья и семья знали, что хочу вернуться. Мои родные рады за меня, мы общаемся с ними каждый день, и всё в порядке.

Я единственный легионер? В «Торпедо» есть «русские американцы» — россияне, которые раньше долгое время жили в Америке. Также я подружился со многими игроками в команде в прошлом сезоне. Вообще в «Торпедо» отличная атмосфера, так что никаких проблем нет», — приводит слова Агостино «РБ Спорт».

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