Агостино: друзья и семья знали, что я хочу вернуться в Россию, они рады за меня

Форвард «Торпедо» Кенни Агостино прокомментировал возвращение в Россию. Ранее он прибыл в расположение команды из Нижнего Новгорода и не стал следовать примеру других легионеров, которые решили не возвращаться в Россию.



«Я люблю Нижний Новгород и команду «Торпедо». Поэтому я очень рад вернуться.



Друзья и семья знали, что хочу вернуться. Мои родные рады за меня, мы общаемся с ними каждый день, и всё в порядке.



Я единственный легионер? В «Торпедо» есть «русские американцы» — россияне, которые раньше долгое время жили в Америке. Также я подружился со многими игроками в команде в прошлом сезоне. Вообще в «Торпедо» отличная атмосфера, так что никаких проблем нет», — приводит слова Агостино «РБ Спорт».

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