Ларионов-младший: отец — очень строгий тренер, ко мне он относится жёстче, чем к другим

Форвард «Торпедо» Игорь Ларионов-младший рассказал о впечатлениях от совместной работы с отцом. Его отец Игорь Ларионов является главным тренером «Торпедо». Сегодня, 5 августа, Игорь Ларионов-младший дебютировал за команду в предсезонном матче с «Трактором». Встреча закончилась со счётом 7:2 в пользу «Торпедо», Ларионов-младший забросил две шайбы.



«Два года назад я играл в КХЛ, и это был хороший опыт. Я вернулся и очень рад этому. Не могу дождаться того, чтобы играть всё больше и больше.



Тяжело ли работать под руководством отца? Он очень строгий тренер, и ко мне он относится жёстче, чем к другим ребятам. Но мне это нравится. Я такой человек и игрок — буду работать больше и выкладываться сильнее, если тренер относится жёстче. А я хочу становиться только лучше. Если все домой, тогда я должен пойти в зал. Такой у меня принцип.



Пока нахожусь на просмотровом контракте. Мне ничего не гарантировали, поэтому я работаю и хочу всё доказать. В матче я забросил две шайбы, но это не лучшая моя игра. Я знаю, что могу действовать намного лучше. Моя задача — попасть в состав «Торпедо» и быть одним из ведущих хоккеистов», — цитирует Ларионова-младшего «РБ Спорт».