Николай Жердев прокомментировал непрохождение просмотра в минском «Динамо»

Нападающий «Юности» Николай Жердев прокомментировал решение минского «Динамо» не заключать с ним контракт. Ветеран находился в команде на просмотре.



«Хочу сказать спасибо минскому «Динамо», которое позвало меня на просмотровый контракт. Это хорошая команда, в столице Беларуси собран достойный и боеспособный коллектив. Было приятно там работать. Но полноценного контракта я не получил, а дальше у меня появился новый вариант.

Видимо, на сегодняшний день у тренерского штаба и руководства были свои взгляды на развитие ситуации. Поэтому на предсезонный турнир в Сочи я не поехал, хотя изначально планировал. Мы с Крэйгом Вудкрофтом хорошо поговорили, всё время было общение и контакт с ним. Плодотворно пообщались перед тем, как мне объявили, что я не полечу в Сочи. Разумеется, старался внести лепту и помочь местной молодёжи», — сказал Жердев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Николаем Жердевым читайте на «Чемпионате».