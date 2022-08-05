Николай Жердев прокомментировал непрохождение просмотра в минском «Динамо»

Нападающий «Юности» Николай Жердев прокомментировал решение минского «Динамо» не заключать с ним контракт. Ветеран находился в команде на просмотре.
«Хочу сказать спасибо минскому «Динамо», которое позвало меня на просмотровый контракт. Это хорошая команда, в столице Беларуси собран достойный и боеспособный коллектив. Было приятно там работать. Но полноценного контракта я не получил, а дальше у меня появился новый вариант.
Видимо, на сегодняшний день у тренерского штаба и руководства были свои взгляды на развитие ситуации. Поэтому на предсезонный турнир в Сочи я не поехал, хотя изначально планировал. Мы с Крэйгом Вудкрофтом хорошо поговорили, всё время было общение и контакт с ним. Плодотворно пообщались перед тем, как мне объявили, что я не полечу в Сочи. Разумеется, старался внести лепту и помочь местной молодёжи», — сказал Жердев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Полное интервью с Николаем Жердевым читайте на «Чемпионате».
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